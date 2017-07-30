В Украину вернули двух заложников НВФ

В субботу в Украину были возвращены двое заложников, которые незаконно содержались и подвергались пыткам незаконных вооруженных формирований, сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"29 июля при содействии волонтерской группы "Патриот" и Службы безопасности Украины на контролируемую украинскими властями территорию вернулся один из заложников так называемой "ЛНР" - судья Апелляционного суда Луганской области Виталий Руденко", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье вечером.

В СБУ уточнили, что В.Руденко девять месяцев незаконно содержался и подвергался пыткам в МГБ "ЛНР" в надежде вернуться в Украину.

Руководство Службы проинформировало президента Украины об освобождении судьи.

Также домой вернулась Людмила Сурженко, которая является инвалидом детства. Она была обвинена МГБ "ЛНР" в шпионаже в пользу украинских военных и подвергнута пыткам.

В СБУ подчеркнули, что судья В.Руденко, и заложница Л.Сурженко были внесены в Минские списки. "За их освобождение украинская власть боролась с момента незаконного заключения. Активная работа по освобождению украинских пленников продолжается", добавили в пресс-центре ведомства.