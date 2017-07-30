События

18:11 30.07.2017

Один украинский военный получил ранения в зоне АТО в течение дня

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, что привело к ранению одного военнослужащего в зоне АТО, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" в воскресенье вечером.

"Сегодня в зоне АТО отмечается уменьшение интенсивности вооруженных провокаций со стороны российско-террористических группировок. С полуночи и до 18.00 противник дважды нарушил перемирие"

В штабе уточнили, что на Мариупольском направлении около 16.00, боевики из стрелкового оружия открыли огонь по опорному пункту ВСУ в районе Марьинки. В результате этого обстрела, один украинский военный получил пулевое ранение.

На донецком направлении враг из гранатомета бил по украинским укреплениям в Зайцево.

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Интерфакс-Украина
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