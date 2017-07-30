События

15:58 30.07.2017

Конец июля и начало августа ознаменуются сухой жаркой погодой

В ближайшие сутки спокойную погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-18°; днём 25-30°, на Прикарпатье и Закарпатье 31-33°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днём 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура воздуха днём была 34,7 в 2005г, самая низкая ночью 9,9 в 1922г.

На 1 августа синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой воздуха ночью 14-20°, на побережье морей до 24°; днём 28-34°, в Закарпатье местами 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днём 30-32°.

30 июля на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле Киева 21°.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

"Интерсити+" протаранил брошенный на путях автомобиль

Украинцы не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в немецком Констанце

Стрельба произошла в ночном клубе Германии, есть погибшие

Из-за непогоды без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях

Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы

ПОСЛЕДНЕЕ

США успешно испытали систему противоракетной обороны THAAD

Украинка Сурженко вернулась на подконтрольную Украине территорию

Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом

Боец ВСУ погиб, девять ранены за сутки в зоне АТО

В Грузии торжественно открыли многонациональные учения "Достойный партнер 2017"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
price.ua/catalog8008.html
РЕКЛАМА