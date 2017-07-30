Конец июля и начало августа ознаменуются сухой жаркой погодой

В ближайшие сутки спокойную погоду большинства областей Украины будет определять поле повышенного давления, сообщает в воскресенье Укргидрометцентр.

В целом по стране без осадков, лишь ночью в восточных областях местами небольшой дождь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-18°; днём 25-30°, на Прикарпатье и Закарпатье 31-33°.

В Киеве - без осадков, температура воздуха ночью 14-16°, днём 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 31 июля самая высокая температура воздуха днём была 34,7 в 2005г, самая низкая ночью 9,9 в 1922г.

На 1 августа синоптики прогнозируют сухую жаркую погоду с температурой воздуха ночью 14-20°, на побережье морей до 24°; днём 28-34°, в Закарпатье местами 35-37°. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

В Киеве – без осадков, температура воздуха ночью 18-20°, днём 30-32°.

30 июля на 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 20-26°, в Днепре возле Киева 21°.