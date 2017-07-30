События

13:16 30.07.2017

Украинцы не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в немецком Констанце

В результате стрельбы в ночном клубе в немецком городе Констанц, где минимум один человек погиб и трое получили ранения, граждане Украины не пострадали, сообщает Департамент консульской службы украинского Министерства иностранных дел.

"По информации полиции Констанц (Баден-Вюртемберг), среди пострадавших в результате стрельбы граждан Украины нет", - говорится в сообщении департамента, обнародованном в микроблоге в "Твиттер" в воскресенье.

Как сообщалось, в воскресенье западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы ФРГ информировали о гибели одного человека и ранении троих в результате стрельбы в ночном клубе в германском городе Констанце. Тем временем, по данным некоторых изданий, речь идет о двух погибших и двух раненых.

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Интерфакс-Украина
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