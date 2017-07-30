События

13:13 30.07.2017

Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом

В полиции Германии заявляют, что стрельба, открытая неизвестным в ночном клубе города Констанца, не имеет отношения к терроризму.

"Мы не предполагаем, что речь идет об акте террористического насилия", - заявил представитель германской полиции в эфире телеканала N-TV.

Как сообщалось, по разным данным от одного до двух человек стали жертвами стрельбы в ночном клубе на юге Германии. От двух до трех человек получили ранения.

По не которым данным, нападавший ликвидирован. Его мотивы неизвестны.

Ранее некоторые европейские СМИ отмечали, что нападавший является 34-летним мужчиной.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинцы не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в немецком Констанце

Стрельба произошла в ночном клубе Германии, есть погибшие

Из-за непогоды без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях

Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы

Один украинский военный погиб, семеро получили ранения в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Боец ВСУ погиб, девять ранены за сутки в зоне АТО

В Грузии торжественно открыли многонациональные учения "Достойный партнер 2017"

Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции

Двое китайцев пытались через Украину попасть в Лондон с фальшивыми документами граждан Тайваня

СМИ узнали о возможных новых санкциях стран "арабской четверки" против Катара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Торшеры
РЕКЛАМА