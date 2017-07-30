Боец ВСУ погиб, девять ранены за сутки в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять были ранены, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошлые сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения", - сообщил А.Лысенко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он уточнил, что основные потери, а именно погибший и 8 раненных, ВСУ понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще один боец был ранен в результате обстрела позиций украинских войск в районе Широкино.

Ранее в воскресенье пресс-центр штаба АТО в своей странице в Фейсбук сообщал, что боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, а в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.