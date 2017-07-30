События

13:07 30.07.2017

Боец ВСУ погиб, девять ранены за сутки в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще девять были ранены, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За прошлые сутки в результате боевых действий один украинский военный погиб, 9 бойцов получили ранения", - сообщил А.Лысенко на брифинге в воскресенье в Киеве.

Он уточнил, что основные потери, а именно погибший и 8 раненных, ВСУ понесли в Красногоровке во время минометного обстрела. Еще один боец был ранен в результате обстрела позиций украинских войск в районе Широкино.

Ранее в воскресенье пресс-центр штаба АТО в своей странице в Фейсбук сообщал, что боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, а в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Украинцы не пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в немецком Констанце

Стрельба произошла в ночном клубе Германии, есть погибшие

Из-за непогоды без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях

Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы

Один украинский военный погиб, семеро получили ранения в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция отвергла связь стрельбы в ночном клубе в Германии с терроризмом

В Грузии торжественно открыли многонациональные учения "Достойный партнер 2017"

Пхеньян грозит Вашингтону "решительными действиями" в ответ на новые санкции

Двое китайцев пытались через Украину попасть в Лондон с фальшивыми документами граждан Тайваня

СМИ узнали о возможных новых санкциях стран "арабской четверки" против Катара

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
цены на ремни на price.ua
РЕКЛАМА