Двое китайцев пытались через Украину попасть в Лондон с фальшивыми документами граждан Тайваня

Двух иностранцев с поддельными документами обнаружили в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

"Так, при проверке транзитных пассажиров рейса "Киев – Лондон" пограничники обнаружили 2 граждан Китая с поддельными документами граждан Тайваня. В представленных ими на проверку документах пограничники обнаружили замену страниц с учредительными данными", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Госпогранслужбы Украины.

Иностранцев с фальшивыми документами не пропустили и возвратили рейсом в Турцию, откуда они прибыли.