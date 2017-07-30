События

12:00 30.07.2017

Двое китайцев пытались через Украину попасть в Лондон с фальшивыми документами граждан Тайваня

Двух иностранцев с поддельными документами обнаружили в воскресенье пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в пункте пропуска "Борисполь" международного аэропорта "Борисполь" (Киев).

"Так, при проверке транзитных пассажиров рейса "Киев – Лондон" пограничники обнаружили 2 граждан Китая с поддельными документами граждан Тайваня. В представленных ими на проверку документах пограничники обнаружили замену страниц с учредительными данными", - говорится в сообщении, обнародованном пресс-службой Госпогранслужбы Украины.

Иностранцев с фальшивыми документами не пропустили и возвратили рейсом в Турцию, откуда они прибыли.

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