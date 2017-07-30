События

11:35 30.07.2017

СМИ узнали о возможных новых санкциях стран "арабской четверки" против Катара

Главы МИД Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта могут в воскресенье обсудить введение новых санкций в отношении Катара, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на саудовское издание Al-Hayat.

Как отмечается в сообщении, главы МИД стран "арабской четверки" встретятся в воскресенье в Манаме. По данным издания, они обсудят введение новых санкций против Катара, которые "постепенно окажут влияние на экономику Дохи".

5 июня Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн разорвали дипотношения с Катаром, объявив ему фактическую блокаду. При этом эти страны обвинили катарское руководство в поддержке и финансировании террористических группировок и вмешательстве во внутренние дела других стран.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Стрельба произошла в ночном клубе Германии, есть погибшие

МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в немецком городе Констанц

Из-за непогоды без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях

Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы

Один украинский военный погиб, семеро получили ранения в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Двое китайцев пытались через Украину попасть в Лондон с фальшивыми документами граждан Тайваня

В Кишиневе обвинили российских миротворцев в предвзятости и симпатиях к Приднестровью

В Стамбуле прошел женский марш против традиционной одежды

Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани

Более 20 тысяч человек эвакуировали с музыкального фестиваля в Испании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
переходники цены
РЕКЛАМА