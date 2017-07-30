В Кишиневе обвинили российских миротворцев в предвзятости и симпатиях к Приднестровью

Правительство Молдовы считает, что миротворческая операция на Днестре превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта и ее необходимо изменить.

"Операция по поддержанию мира, которую некоторые так прославляют, превратилась в фактор сохранения приднестровского конфликта, поскольку предвзятость и симпатии российских миротворцев к сепаратистскому режиму Тирасполя являются совершенно очевидными" , - говорится в комментарии правительства Молдовы, текст которого был обнародован в связи с 25-летием миротворческой операции в Приднестровье, которое отмечается в эти дни.

В заявлении говорится, что молдавские власти начали требовать учреждения многонациональной гражданской миссии с международным мандатом, так как это будет способствовать укреплению доверия и созданию более благоприятной атмосферы для проведения переговорного процесса по поиску жизнеспособного решения приднестровской проблемы. Правительство констатирует, что "это законное требование Кишинева не было услышано, если не сказать проигнорировано".

Правительство Молдовы констатирует, что миротворческая операция на Днестре так и не смогла обеспечить полную демилитаризацию Зоны безопасности и устранение всех препятствий на пути свободного передвижения людей, товаров и услуг между двумя берегами Днестра. Молдавские власти отмечают, что не было выполнено еще одно важное положение соглашения 1992 года: об обязательствах Вооруженных сил РФ (бывшей 14-й Армии Российской Федерации, дислоцированной в регионе) строго соблюдать принцип нейтралитета в отношении обеих сторон конфликта.

"О каком нейтралитете можно говорить, когда мы все видим, как в последнее время российские войска в Приднестровье проводят военные учения совместно с силовыми структурами сепаратистского режима Тирасполя, в том числе с форсированием реки Днестр. Более того, руководство РФ взяло на себя обязательство вести переговоры с РМ по соглашению о статусе, порядке и сроках вывода своих военных формирований с территории Молдовы. Данное соглашение, которое было обговорено в течение двух лет и подписано 21 октября 1994 года, осталось также на бумаге из-за отказа российской стороны выполнить его", - говорится в комментарии.