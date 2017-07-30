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11:30 30.07.2017

Могерини отправится в Иран на инаугурацию Рухани

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отправится 5 августа с визитом в Тегеран, сообщается в пресс-релизе Европейской внешнеполитической службы.

Согласно сообщению, глава дипломатии ЕС совершит этот визит в качестве председателя Объединенной комиссии Совместного всеобъемлющего плана действий (JCPOA) для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Хасана Рухани.

"По этому случаю она проведет двусторонние встречи с иранскими официальными лицами для обзора хода выполнения соглашения по ядерной программе и обсуждения вопросов двусторонней и региональной значимости", - говорится в пресс-релизе.

Ранее стало известно, что конгресс США одобрил новые санкции против Ирана.

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