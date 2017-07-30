Япония и США провели совместные учения в районе Корейского полуострова
ВВС США и Силы самообороны Японии провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.
В маневрах приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС и два истребителя Сил самообороны Японии F-2.
Отмечается, что учения прошли в районе между западной части острова Кюсю на юго-западе Японии и Корейским полуостровом.
В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".