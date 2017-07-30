События

10:15 30.07.2017

Япония и США провели совместные учения в районе Корейского полуострова

ВВС США и Силы самообороны Японии провели в воскресенье совместные учения в связи с очередным пуском ракеты КНДР, сообщил глава японского МИД Фумио Кисида.

В маневрах приняли участие два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС и два истребителя Сил самообороны Японии F-2.

Отмечается, что учения прошли в районе между западной части острова Кюсю на юго-западе Японии и Корейским полуостровом.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске Северной Кореей баллистической ракеты. Позже в Пхеньяне сообщили о втором успешном пуске МБР "Хвансон-14".

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Интерфакс-Украина
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