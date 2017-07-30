События

10:14 30.07.2017

Американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом

Два американских сверхзвуковых бомбардировщика B-1 пролетели над Корейским полуостровом вскоре после того, как КНДР испытала межконтинетальную баллистическую ракету, сообщило в воскресенье агентство Associated Press.

Бомбардировщики пролетели на низкой высоте в сопровождении южнокорейских истребителей и вернулись на базу на Гуаме. Американские военные заявили, что это был ответ на северокорейские испытания баллистических ракет, в том числе межконтинентальной.

По данным аналитиков, ракета, испытания которой прошли в ночь на субботу, способна достигнуть континентальной части США.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в твиттере, что очень разочарован действиями Китая в решении северокорейской проблемы. Он заявил, что в таком случае США будут сами ее решать.

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Интерфакс-Украина
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