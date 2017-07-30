Из-за непогоды без света остаются 60 населенных пунктов в семи областях

По состоянию на 7 часов утра воскресенья аварийно-восстановительными бригадами облэнерго возобновлено электроснабжение в 279 населенных пунктах и остаются обесточенными 60 населенных пунктов.

Как сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, в Киевской области обесточено 13 н.п., в Житомирской – 12, Донецкой – 10, Луганской – 10, Черкасской – 7, Полтавской – 4, Харьковской – 4.

28-29 июля в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 339 населенных пунктов в 8 областях.