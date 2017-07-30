Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы
Пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" на побережье Одессы в районе 13-й ст. Большого Фонтана в ночь с субботы на воскресенье.
Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, пожар возник около 22.30, потушить огонь спасателям удалось ближе к часу ночи.
По данным очевидцев, в результате пожара никто серьезно не пострадал и не погиб.
Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области пока не комментирует инцидент.
Как сообщалось, 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон" в Одессе.