Пожар уничтожил ночной клуб на побережье Одессы

Пожар уничтожил ночной клуб "Пляжник" на побережье Одессы в районе 13-й ст. Большого Фонтана в ночь с субботы на воскресенье.

Как сообщают очевидцы происшествия в социальных сетях, пожар возник около 22.30, потушить огонь спасателям удалось ближе к часу ночи.

По данным очевидцев, в результате пожара никто серьезно не пострадал и не погиб.

Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области пока не комментирует инцидент.

Как сообщалось, 25 июля пожар уничтожил ресторан "Хуторок" в районе пляжа "Ланжерон" в Одессе.