Один украинский военный погиб, семеро получили ранения в зоне АТО за минувшие сутки

Боевики за минувшие сутки 14 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Фейсбук в воскресенье утром.

"В результате боевых действий один украинский военный погиб, еще 7 получили ранения", - говорится в сообщении.

Горячее всего было на донецком направлении. Из гранатометов, минометов, крупнокалиберных пулеметов и зенитной установки боевики трижды били по опорным пунктам сил АТО в районе Авдеевки и Каменки. Также противник применял гранатометы и стрелковое оружие возле поселка Пески и шахты Бутовка. На каждый обстрел со стороны боевиков силы АТО открывали плотный огонь, жестко заставляя преступников соблюдать режим тишины.

На луганском направлении незаконные вооруженные формирования из крупнокалиберных пулеметов вели огонь по креплениям в районе Станицы Луганской. А около полуночи вражеская БМП вела огонь по Новозвановке.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали украинские опорные пункты в Богдановке.