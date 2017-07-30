В Черкасской области полиция задержала похитителей человека

Правоохранители в Черкасской области задержала группу лиц, похитивших женщину.

Как сообщает пресс-служба Сектора коммуникации полиции Черкасской области, освобожденную женщину в тяжелом состоянии было доставлено в больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь. Злоумышленники нанесли ей телесные повреждения. По словам врачей у нее было сломано два ребра и повреждено легкое. В настоящее время ее состояние стабильное.

В автомобиле задержанных правоохранители обнаружили гранату Ф-1 с запалом, пистолет, два магазина к автомату, кастет, балаклавы, рации, отмычки, около 1 килограмма конопли и несколько пакетов с амфетамином. Начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Задержанные объяснить свои действия и происхождения обнаруженных запрещенных предметов, отказались.

Информацию о том, что в Черкассах группа лиц похитила 40-летнюю женщину, в полицию заявили родители потерпевшей.

В результате проведенных мероприятий, полицейские установили круг лиц, которые могут быть причастны к похищению человека. Через двое суток правоохранители обнаружили местоположение злоумышленников. Полицейские выяснили, что похитители находятся на территории города Черкассы и передвигаются на светлой иномарке.