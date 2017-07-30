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01:01 30.07.2017

Формат несения службы полицейскими в зоне АТО будет изменен – Князев

Глава Нацполиции Украины Сергей Князев ожидает изменения формата несения службы полицейскими в районе зоны проведения АТО, сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Глава Нацполиции также отметил, что изменение формата несения службы позволит усовершенствовать работу полиции в Донецкой и Луганской областях.

Обращаясь на построении к 250 служащим полка "Миротворец", С.Князев отметил, что коме патрулирования и выездов на спецоперации перед подразделением будет стоять больше задач: их будут привлекать к большему количеству операций, в том числе и касающиеся патрулирования в составе групп быстрого реагирования.

"Реформа полиции не стоит на месте, и ваше подразделение ждут изменения в работе. Вы имеете бесценный опыт в зоне проведения боевых действий. И этот опыт пригодится и здесь в борьбе с преступностью на территории Киевщины", - отметил С.Князев.

"Привыкайте к новой работе в новой полиции. Это касается и всех подразделений патрульной службы особого назначения", - подчеркнул он.

Департамент коммуникации информирует, что все сотрудники полка "Миротворец" являются добровольцами, с мая 2014 года в составе своих подразделений они несли службу в зоне АТО в Донецкой и Луганской областях. Принимали участие в боевых действиях в Иловайске, Станице Луганской, Дебальцевом.

После проведения 4-х месяцев специальной подготовки и боевого слаживания, в декабре 2015 года, полк отправился для выполнения поставленных задач в зоне АТО. Типичные задачи подразделения - борьба с терроризмом, обеспечение охраны общественной безопасности и порядка, охрана важных объектов государственного значения.

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