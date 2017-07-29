Учения Noble Partner в Грузии в этом году будут более масштабными, чем ранее - министр обороны

Совместные с США военные учения "Noble Partner 2017" в Грузии в этом году будут более масштабными как с точки зрения количества стран - участниц, так и по числу задействованных и военной техники, заявил в субботу в эфире грузинской телекомпании "Имеди" министр обороны Грузии Леван Изория.

По его словам, учения, которые пройдут с 30 июля по 12 августа на Вазианском военном полигоне близ Тбилиси, являются частью большого цикла учений, которые проводит европейское командование армии США.

Л.Изория напомнил, что ранее учения проходили в Румынии, Украине и Болгарии, и учения "Noble Partner 2017" в Грузии стали завершением этого цикла.

У учений "Noble Partner", которые проводятся на территории Грузии, "есть определенная динамика", сказал министр, отметив, что "они становятся более масштабными".

"Если в 2015 году в них принимали участие только две страны - США и Грузия, в 2016 году подключилась Великобритания, то в нынешнем году масштабы ощутимо увеличились, и в них принимают участие пять стран НАТО и три партнера альянса", - сказал Л.Изория.

Он уточнил, что участие в учениях примут около 2,8 тыс. военнослужащих и почти 500 единиц военной техники, включая американские танки "Абрамс", БМП "Брэдли" и БТР "Страйкер".

По его информации, в учениях будут использованы и воздушные возможности.

Министр также указал на важность визита в Грузию 31 июля вице-президента США Майка Пенса, который намерен лично ознакомиться с ходом этих учений.

"Это признание, что Грузия является достойным партнером США и НАТО", - считает Л.Изория.

Как заявил министр, стратегическое партнерство с США подразумевает не только проведение подобных многонациональных учений.

Он напомнил, что в рамках подписанного с США в 2016 году меморандума и трехлетнего рамочного договора в нынешнем году начинается осуществление "Программы готовности обороны Грузии".

По словам грузинского министра, если раньше США помогали Грузии в подготовке военнослужащих для участия в международных миссиях, то в рамках этой программы с марта 2018 года в течение трех лет военнослужащие будут подготавливаться с акцентом на выполнение задач территориальной обороны. "В нынешнем году будет готовиться соответствующая инфраструктура для этой программы", - сказал Л.Изория.