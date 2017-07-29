События

20:15 29.07.2017

Суд избрал подозреваемому в похищении И.Луценка и убийстве Ю.Вербицкого в 2014 меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца

Печерский райсуд города Киева избрал меру пресечения Александру Волкову, подозреваемому в организации похищения нардепа Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого в 2014 году, в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца, сообщает телеканал "112 Украина" в субботу вечером.

У А.Волкова есть 10 дней для обжалования решения в апелляционном суде.

А.Волков является одиннадцатым подозреваемым по данному делу. Десятеро остальных находятся в розыске.

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Интерфакс-Украина
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