Один украинский военный погиб, шестеро получили ранения в зоне АТО

С начала суток боевики дважды обстреляли позиции украинских военных, что привело к гибели одного и ранению шестерых военнослужащих в зоне АТО, сообщает пресс-центр АТО на своей странице в "Фейсбук" в субботу вечером.

"На мариупольском направлении, около 8:00, преступники ударили из миномета калибра 120 мм по позициям сил АТО на подступах к Красногоровке. Три мины легли недалеко от нашего опорного пункта. В результате этого обстрела один военнослужащий ВС Украины погиб, шестеро получили ранения различной степени (тяжести – ИФ)", - говорится в сообщении.

Второй факт применения боевиками оружия зафиксирован неподалеку Новотошковского – боевики открывали огонь из гранатометов.