Троян не является подозреваемым лицом, информация о его причастности к вымогательству недостоверна

Заместитель министра внутренних дел Украины Вадим Троян не является подозреваемым, заявляют в Службе безопасности Украины.

Как сообщила СБУ в Фейсбук, СБУ совместно с Генеральной прокуратурой провела спецоперация по документированию и задержанию трех человек, которые подозреваются в вымогательстве с руководителя субъекта предпринимательской деятельности.

Задержанным лицам на сегодня избрана мера пресечения.

"В рамках проведения следственных действий правоохранители получили информацию о возможном участии в этих противоправных действиях заместителя министра МВД Украины В. Трояна. Несмотря на статус лица, для установления истины, было принято решение о проведении обыска в жилом помещении господина Трояна", - проинформировала СБУ

"По результатам указанных следственных действий информация о возможной причастности господина Трояна к такой противоправной деятельности оказалась недостоверной и не подтвердилась. Таким образом, В. Троян не является подозреваемым лицом", - подчеркивается в сообщении.

Следствие по данному делу по задержанным лицам продолжается.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил в Фейсбук, что в рамках этого расследования были задержаны "помощник заместителя министра внутренних дел Украины Иваштенко, заместитель руководителя общественной организации "Гражданский корпус "Азов" Бржезинског и гражданин Ш., которые подозреваются в систематическом вымогательстве с угрозой жизни и здоровью от представителя одного из предприятий средств на общую сумму более 1, 5 млн грн." "Согласно данным НСРД 785 тыс грн указанные злоумышленники разделили между собой и другими лицами. В связи с этим было проведено 13 обысков, в том числе в жилище заместителя МВД В.Трояна. Указанные средства обнаружить не удалось", - написал Ю.Луценко.

На сайте МВД Украины сообщается, что В.Троян в настоящее время находится в отпуске, а недавно участвовал в следственных действиях в одном из уголовных производств. "Сейчас никакие подозрения ему не вручали", - говорится в сообщении министерства.