В Николаеве задержали иностранца, который снимал "фильмы для взрослых" с участием несовершеннолетних

Сотрудники полиции в Николаевской области 28 июля задержали 47-летнего иностранца, который изготавливал видео порнографического характера.

Как сообщает отдел коммуникации ГУ Нацполиции области, девушек, в том числе несовершеннолетних, он фотографировал не только в Николаеве, но и в других регионах Украины. Установлено, что за откровенную фотосессию он платил своим "моделям" по $100. Порнографические фото выкладывал на своем сайте, за что и получал деньги.

Во время санкционированного обыска в его автомобиле было найдено два ящика с женским бельем и вещами, которые помогали злоумышленнику создавать различные образы для фотосъемки.

В николаевской квартире, которую арендовал человек для проживания, правоохранители обнаружили десятки дисков с порнопродукцией, белье и порно-журналы с фотографиями авторства злоумышленника.

Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 301 УК - ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов, что предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Следствие устанавливает причастность также других лиц. Решается вопрос о задержании подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины.