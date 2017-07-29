Кличко: Первый и второй этажи КГГА открыты для свободного посещения граждан

Мэр Киева Виталий Кличко намерен сделать первый и второй этажи Киевской городской государственной администрации (КГГА) общественным пространством.

"Мы открыли первый и второй этажи мэрии. Теперь обустраиваем здесь общественное пространство. Сюда можно будет прийти на прием и в комфортных условиях получить необходимые услуги. Появится также детская игровая комната", - сказал В.Кличко в интервью телеканалу "Киев", сообщает пресс-служба КГГА.

Согласно проекту, с первого этажа уберут перегородки, помещение превратится в "свободное единое пространство". Здесь также создадут игровую зону для детей посетителей Киевсовета, организуют современную систему безопасности и видеонаблюдения.

Также обустроят зоны для проведения лекций, пресс-конференций, общественных сборов и других публичных мероприятий.

По словам В.Кличко, столичная громада должна понимать, что власть не прячется и не строит новых заборов, а вместе с жителями города разрабатывает планы по дальнейшему развитию Киева.

"Мы делаем все для того, чтобы столичная власть была максимально открытой, прозрачной в своей работе и понятной для людей", - сказал он.

Мэр напомнил, что власти Киева уже сделали открытым бюджет города, и сейчас каждый может увидеть, какие средства поступают туда и каким образом они используются. Кроме того, открытой является информация о проведении тендеров, аукционов, работы комиссий Киевсовета и т.д. "Прозрачность и открытость - это лучший путь предотвратить коррупцию", – считает В.Кличко.