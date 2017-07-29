События

14:39 29.07.2017

Джордж Клуни подаст в суд на журнал за публикацию фото его детей

Американский актер Джордж Клуни намерен подать в суд на французский журнал Voici за нелегальную фотосъемку и публикацию фотографий его детей, сообщают в субботу местные СМИ со ссылкой на заявление актера.

"На прошлой неделе фотографы журнала Voici перелезли через наш забор, забрались на дерево и оттуда нелегально сфотографировали наших детей, находившихся в доме. Фотографы, не сомневайтесь, агентство и журнал будут привлечены к ответственности в суде по всей строгости закона. Этого требует безопасность наших детей", - говорится в заявлении.

На фотографиях, опубликованных в журнале, дети сняты вместе с родителями в особняке пары в Италии.

Близнецы Элла и Александр Клуни появились на свет в семье актера и его супруги Амаль в июне в Лондоне. Супруги пока не обнародовали официальные фото младенцев.

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