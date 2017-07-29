Прокуратура допросила экс-замглавы администрации Януковича Чмыря

Прокуратура допросила экс-заместителя главы Администрации президента Украины Виктора Януковича, действующего депутата Сумского областного совета Юрия Чмыря как подозреваемого в деле о махинациях с паспортом и декларировании недостоверных сведений.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области, 20 июля 2017 года прокурор подписал уведомление о подозрении Ю.Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений. Однако поскольку депутат не явился по вызову к следователю, на телефонные звонки не отвечал и по месту фактического проживания не появлялся, старший следователь прокуратуры вручил сообщение о подозрении, согласно законодательству, руководителю жилищно-эксплуатационной организации по месту жительства и адвокату подозреваемого, что надлежащим образом зафиксировано на видео.

"Таким образом, подозрение считается врученным, а бывший чиновник имеет статус подозреваемого, что также подтверждено личной подписью депутата в памятке о процессуальных правах и обязанностях", - сказано в сообщении.

В прокуратуре сообщили, что 25 июля 2017 года был проведен допрос Ю.Чмыря в качестве подозреваемого, и "никаких нареканий на нарушение норм законодательства о вручении подозрения или непризнания статуса подозреваемого в стороны защиты не было".

Вместе с тем отмечается, что Заречный районный суд г.Сумы не удовлетворил ходатайство прокуратуры об избрании подозреваемому меры пресечения в виде личного обязательства.

Досудебное расследование продолжается.

"В частности в последнее время в прокуратуру Сумской области поступают заявления о противоправной деятельности подозреваемого за время его пребывания в должности главы Сумской областной государственной администрации. Поэтому обращаемся к жителям Сумщины, если в свое время вы пострадали от преступных решений бывшего главы области - обращайтесь в прокуратуру по адресу: г.Сумы, ул.Г.Кондратьева, 33, или по тел. 78-17-42, 78-17-43", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, в июне 2017 года Сумская областная прокуратура сообщила о досудебном расследовании в уголовном производстве по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины по факту уклонения от уплаты налогов семьей бывшего высокопоставленного чиновника Сумской области времен президентства В.Януковича, который на настоящее время является действующим депутатом Сумского областного совета.

Согласно информации прокуратуры, в ходе расследования установлено, что дочь чиновника на протяжении 4 последних лет приобрела в собственность 12 квартир в центральной части г.Киева, 3 паркоместа, общая стоимость которых, по предварительным подсчетам, составляет свыше 50 млн грн. При этом официальные доходы чиновника и членов его семьи, по информации органов Государственной фискальной службы, не соответствуют указанной стоимости приобретенного имущества.

Согласно определению Печерского районного суда г.Киева, следователь Генпрокуратуры получил разрешение суда на доступ к документам о покупке недвижимости, банковских счетах, копиям деклараций, которые Ю.Чмырь сдавал по месту работы.

7 июля генеральный прокурор Украина Юрий Луценко сообщил, что Ю.Чмыря во время обысков нашли в двух банковских ячейках более $1 млн вместо задекларированных им $572 тыс..

21 июля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган проинформировала, что прокурор Сумской области Виталий Матвийчук подписал уведомление о подозрении Ю.Чмырю в сокрытии паспорта, подделке и использовании поддельных официальных документов, а также в декларировании недостоверных сведений.