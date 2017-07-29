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14:01 29.07.2017

ЕС запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы

Европейский союз запустил санкционную процедуру против Польши из-за судебной реформы, которая, как считают в Брюсселе, подрывает независимость судебной системы в стране, говорится в заявлении Европейской комиссии.

Еврокомиссия направила письмо в Варшаву с официальным уведомлением о процедуре по предотвращению нарушений.

Ранее исполнительная коллегия ЕС рассмотрела на своем заседании ситуацию с судебной реформой в Польше и сделала вывод, что ситуация по-прежнему неудовлетворительная, при этом отметив, что президент Анджей Дуда наложил вето на два самых противоречивых законопроекта.

Однако А.Дуда подписал два других законопроекта, которые критиковал Брюссель, в том числе, о работе судов ординарной юрисдикции.

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