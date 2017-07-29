Глава Миграционной службы отказался показать письмо Генпрокуратуры, по которому Саакашвили лишили гражданства

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк отказался официально предоставить народному депутату, члену партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Юрию Деревянко копию письма Генеральной прокуратуры Украины, на основании которого Михаила Саакашвили лишили украинского гражданства.

Как сообщает в субботу пресс-служба "Руха новых сил", в ходе встречи с активистами партии М.Соколюк заявил, что М.Саакашвили был проинформирован о том, что у него есть недействительные документы. Он также подтвердил, что Миграционная служба уже передала информацию о лишении украинского гражданства М.Саакашвили в пограничную службу.

На вопрос нардепа Ю.Деревянко, какие именно данные в документах М.Саакашвили не соответствуют действительности, глава Миграционной службы заявил, что не помнит точно эту информацию и пообещал предоставить официальный ответ.

По информации "Руха новых сил", активисты партии потребовали от М.Соколюка показать письмо Генеральной прокуратуры, на основании которого М.Саакашвили лишили украинского гражданства, однако глава Миграционной службы проинформировал, что их юрист не позволяет это делать, так как на это нужно разрешение Генпрокуратуры.

Вместе с тем М.Соколюк сообщил, что по состоянию на вечер среды, 26 июля, Миграционная служба не проводила никаких проверок в отношении соратника М.Саакашвили – бывшего заместителя генерального прокурора Украины – прокурора Одесской области Давида Сакварелидзе.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.

29 июля М.Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины, а затем – в Европейский суд по правам человека.