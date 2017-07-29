Силы АТО не понесли потерь за минувшие сутки

В зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины за минувшие сутки погибших и раненых в рядах Вооруженных сил Украины нет, сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"Начнем с хорошей новости. За минувшие сутки в результате активных боевитых действий украинские вкроенные потерь не понесли", - сообщил А.Лысенко на брифинге в субботу в Киеве.

Ранее в этот день пресс-центр штаба АТО на странице в Фейсбук сообщил, что всего за минувшие сутки, 28 июля, незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь.