События

12:01 29.07.2017

Украинские пограничники задержали 13 украинцев при попытке пересечь границу в РФ

Пограничники Харьковского отряда задержали 13 граждан страны при попытке незаконно пересечь границу с Россией.

Как сообщает в субботу пресс-служба погранведомства, ночью в рамках проведения совместной пограничной операции "Граница-2017" на направлении населенных пунктов Охримовка (Украина) - Красное (Российская Федерация) с помощью тепловизора были обнаружены два движущихся к границе неизвестных транспортных средства. В 3 метрах от госграницы правоохранители задержали одно транспортное средство "УАЗ", в котором было двенадцать граждан. Второе транспортное средство попыталось скрыться с места происшествия в тыл участка, но после нескольких предупредительных выстрелов вверх из устройства для отстрела резиновыми пулями в 30 метрах от государственной границы был остановлен автомобиль "УАЗ Патриот" и задержан еще один человек.

Все задержанные оказались гражданами Украины жителями Харьковской области Волчанского района. Сейчас они задержаны в административном порядке для составления документов о попытке незаконного пересечения государственной границы Украины.

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Интерфакс-Украина
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