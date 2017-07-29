События

12:00 29.07.2017

Двое киевлян пытались тайно проникнуть в Чернобыльскую зону

Пограничники отдела "Иванков" Житомирского отряда совместно с представителями Национальной полиции Киевской области задержали двоих жителей Киева, которые пытались попасть в Чернобыльскую зону отчуждения, нарушая требований режима радиационной безопасности.

Как сообщает в субботу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, граждане Украины – мужчины в возрасте 28 и 29 лет – накануне вечером пытались попасть в Чернобыльскую зону с целью экстремального туризма и отдыха.

Сейчас на киевлян составлены административные материалы за нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, которые подверглись радиоактивному загрязнению.

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Интерфакс-Украина
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