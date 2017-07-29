Пожар в ангаре по ул.Киквидзе в Киеве ликвидирован

Спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания на ул.Киквидзе в Печерском районе Киева, пострадавших нет.

Как сообщает в субботу главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в г.Киеве на странице в Фейсбук, сообщение о возгорании в металлическом ангаре по ул.Михаила Бойчука, 44 (Киквидзе, 44), поступило в оперативно-координационный центр ГСЧС г.Киева 29 июля в 8:12.

Прибывшие на место происшествия пожарно-спасательные подразделения установили, что возгорание произошло в отдельно стоящей металлической станции технического обслуживания.

Пожар пожарным удалось локализовать возгорание в 09:35 на площади 300 кв. м, а в 10:07 пожар был ликвидирован.

В ГСЧС отметили, что сложность тушения пожара заключалась в том, что в помещении, где произошел пожар, находились легковоспламеняющиеся и горючие вещества. Однако столичным спасателям удалось предотвратить распространение пламени на рядом стоящее здание.

На месте происшествия работало 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 67 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС Украины в г.Киеве.

Пострадавших и травмированных нет.

Причина пожара устанавливается.