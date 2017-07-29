Китай осудил очередное испытание баллистической ракеты в КНДР

МИД Китая осудил совершенный Северной Кореей пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) и призвал Пхеньян к соблюдению резолюций СБ ООН, говорится в заявлении представителя внешнеполитического ведомства Китая Гэн Шуана.

"Китай выступает против нарушения Северной Кореей резолюций Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

Также в заявлении подчеркивается, что Пекин "призывает Пхеньян соблюдать резолюции СБ ООН и прекратить совершать действия, ведущие к эскалации ситуации".

"В то же время Китай выражает надежду на то, что все заинтересованные стороны будут проявлять осторожность и избегать эскалации напряжения, а также объединят усилия для сохранения мира и стабильности на (Корейском, - "ИФ") полуострове", - отмечается в документе.

В ночь на субботу СМИ сообщили об очередном пуске КНДР баллистической ракеты.