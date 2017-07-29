Саакашвили обжалует в суде лишение его украинского гражданства

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили заявил, что намерен обратиться в административный суд в связи с лишением его гражданства Украины.

"Мы будем идти в административный суд. Если в административном суде не получится, тогда пойдем в Страсбург", - сказал М.Саакашвили в интервью интернет-изданию "Украинская правда", которое было опубликовано в субботу, отвечая на вопрос, в каком суде он будет оспаривать решение о лишении его украинского гражданства.

На уточняющий вопрос, подразумевает М.Саакашвили Европейский суд по правам человека, тот ответил: "Да".

Экс-глава Одесской ОГА также выразил мнение, что скоро в Украине произойдет изменение политического класса.

"В Украине была революция, но не было революционных изменений. Революцию надо заканчивать изменениями и реальной заменой политического класса. И это произойдет в ближайшие месяцы. Новый политический класс готов", - считает он.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины П.Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили, сообщила Государственная миграционная служба Украины. В администрации президента Украины пояснили, что прекращение гражданства Украины М.Саакашвили связано с поданной им недостоверной информацией при оформлении украинского гражданства.