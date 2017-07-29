Большинство украинцев, пострадавших от трудовой эксплуатации в 1-м полугодии 2017 года, работали в РФ и Польше

Представительство Международной организации по миграции (МОМ) в Украине с начала текущего года оказало помощь 639 украинцам, пострадавшим от торговли людьми (более 90% - от трудовой эксплуатации).

"С января по июнь текущего года МОМ оказала помощь 639 лицам, пострадавшим от торговли людьми, что на 30% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Более 90% пострадавших в результате трудовой эксплуатации, более 80% пострадавших на территории соседних государств, преимущественно Российской Федерации и Польши", - говорится в пресс-релизе представительства МОМ в Украине, распространенном в пятницу, в преддверии Всемирного дня борьбы с торговлей людьми (30 июля).

Глава представительства МОМ в Украине Манфред Профази констатирует: "Еще одной угрожающей тенденцией является то, что сегодня каждый пятый украинец готов принять рискованное предложение трудоустройства, что может закончиться его эксплуатацией".

МОМ запустила обновленный сайт Национальной бесплатной горячей линии по противодействию торговле людьми и для консультирования мигрантов - www.527.org.ua. Информация на сайте предупреждает об угрозах торговли людьми и помогает больше узнать о безопасной миграции.