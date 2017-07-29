Трамп готов подписать закон о новых санкциях против РФ

Президент США Дональд Трамп согласен подписать принятый конгресс законопроект он новых санкциях против РФ, сообщает в субботу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на Белый дом.

В Белом доме пояснили, что президент "одобряет предложенные меры" и "намерен подписать" документ.

"Президент Дональд Трамп прочитал черновые версии законопроекта и вел переговоры (с конгрессом - ИФ) по ряду принципиально важных положений. Теперь же он изучил финальную версию и, видя, что его позиция была учтена, поддерживает законопроект и намерен поставить под ним подпись", - приводят американские СМИ слова представителя Белого дома.

Законопроект, в частности, запрещает президенту смягчать санкции против России без одобрения конгресса. Помимо РФ, новые ограничительные меры планируется ввести против КНДР и Ирана.