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08:20 29.07.2017

В госдепе США указывают на особую ответственность РФ и КНР за северокорейскую угрозу

В государственном департаменте США призвали мировое сообщество усиливать санкции ООН против КНДР после проведенного этой страной очередного испытания баллистической ракеты.

"Все страны должны публично выступить против КНДР, соблюдая и усиливая санкции ООН, чтобы убедиться, что непрекращающееся стремление Пхеньяна разработать ядерное оружие и средства его доставки не останется без последствий", - отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства США.

В документе говорится, что "Россия и Китай, будучи основной экономической поддержкой КНДР и ее программы по разработке ядерного оружия и баллистических ракет, несут особую ответственность за эту усиливающуюся угрозу региональной и мировой стабильности".

В госдепе напоминают, что выступают за мирное решение проблем Корейского полуострова, но при этом готовы защищать своих союзников от северокорейской угрозы и не допустят того, чтобы в КНДР осталось ядерное оружие.

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