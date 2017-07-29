За прошедшие сутки боевики 19 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

За прошедшие сутки боевики незаконных вооруженных формирований совершили 19 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения Антитеррористической операции, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В конце прошлых суток ситуация в зоне АТО не претерпела существенных изменений. Получая жесткий ответ, российско-террористические группировки продолжали обстрелы позиций сил АТО… Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 19 раз нарушили перемирие. Силы АТО 11 раз открывали ответный огонь", - говорится в сообщении на официальной странице пресс-центра в Фейсбук.

С 18.00 до полуночи боевики на Луганском направлении обстреливали Крымское из минометов калибра 120 мм, гранатометов и стрелкового вооружения и Новозвановку – из гранатометов.

На Донецком направлении боевики обстреливали Авдеевку и шахту Бутовка из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Стоит добавить, что по оперативной информации, в ближайшее время боевики готовят ряд террористических актов против представителей ОБСЕ, с последующим обвинением в этом украинской армии. Пресс-центр отмечает - силы АТО строго придерживаются мирных договоренностей, однако, в случае угрозы нашим военным, мы готовы адекватно ответить противнику", - отмечают в сообщении.