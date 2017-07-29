США и Южная Корея провели учебные пуски баллистических ракет после ракетного испытания КНДР

Военнослужащие Южной Кореи и США провели совместные учебные пуски баллистических ракет, сообщают сеульские СМИ со ссылкой на южнокорейское военное командование.

Американские военные использовали во время учений оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, а их южнокорейские коллеги испытали ракеты Hyunmoo-2.

Это стало ответом на совершенный в пятницу запуск баллистической ракеты с территории Северной Кореи, отмечается в сообщениях.