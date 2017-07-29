Чертковский прокурор пойдет под суд за взяточничество

Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры Украины направила в суд обвинительный акт относительно руководителя Чертковской местной прокуратуры (Тернопольская область) по факту требования и получения неправомерной выгоды от подчиненного, сообщает пресс-служба ГПУ.

"Установлено, что в начале марта 2017 года руководитель Чертковской местной прокуратуры Тернопольской области требовал от прокурора этой же прокуратуры предоставить ему денежные средства в сумме 5 тыс грн за якобы решение им вопроса о составлении Генеральной прокуратурой Украины положительного заключения по проверке состояния соблюдения законов на направлении работы, закрепленном за подчиненным прокурором", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Руководитель Чертковской прокуратуры был задержан после получения требуемой суммы следователем Генеральной инспекции.

Действия задержанного квалифицированы по ч.1 ст.190, ч4 ст.27 ч.2 ст.15 и ч.3 ст.369 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают наказание в виде лишения свободы до 8 лет с конфискацией имущества.