Трамп назначил министра внутренней безопасности США Келли главой аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп объявил о назначении Джона Келли руководителем аппарата Белого дома.

"Мне приятно сообщить вам, что я только что назначил Джона Келли главой аппарата Белого дома", - написал Д.Трамп в "Твиттере" в пятницу.

Таким образом, Дж.Келли, который до сих пор возглавлял министерство внутренней безопасности США, сменит Райнса Прибаса, который руководил аппаратом Белого дома с начала работы Д.Трампа на посту президента. В последние недели Р.Прибас был объектом критики со стороны президента и его окружения.

Как отметил Д.Трамп в "Твиттере", Дж.Келли - "это выдающийся американец и сильный лидер. Он проделал впечатляющую работу во главе министерства внутренней безопасности. Он - настоящая "звезда" моей администрации".

При этом Д.Трамп поблагодарил занимавшего пост главы аппарата Белого дома Р.Прибуса "за службу и преданность своей стране".

"Мы много сделали, и я горжусь им", - написал президент США.