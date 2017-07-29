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03:32 29.07.2017

Конкурс на должность директора Международного фонда "Возрождение" не выявил победителя

Конкурс на замещение должности исполнительного директора Международного фонда "Возрождение", проводившийся в течение 4 месяцев Международным валютным фондом и Фундацией открытого общества не выявил победителя, сообщает пресс-служба МФ "Возрождение".

Конкурс проводился в связи с объявленным в апреле 2017 года намерением исполнительного директора Фонда Евгения Быстрицкого оставить занимаемую должность.

"Конкурсной комиссией, состоящей из членов Правления МВФ и представителей ФОО (Нью-Йорк), были получены и рассмотрены более 70 заявок. После первой серии дистанционных интервью, проведенных в телефонном режиме, было отобрано семь финалистов… В то же время, комиссия не обнаружила одного кандидата, который бы полностью отвечал/отвечала всеобъемлющим требованиям конкурса. Поэтому конкурс состоялся, он объявлен завершенным и таким, который не выявил победителя", - говорится в сообщении на сайте Фонда.

В связи с этим, Е.Быстрицкий продолжит исполнять свои обязанности в полном объеме.

"Дальнейшие шаги по определению кандидата на замещение должности исполнительного директора МФВ будут осуществлены в ближайшие месяцы", - отмечают в сообщении.

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