Минфин США расширил санкционный список в отношении Ирана на 6 компаний, связанных с ракетной программой

США в пятницу объявили о введении нового пакета санкций, направленных против баллистической ракетной программы Ирана.

Минфин США сообщил об этом на следующий день после того, как Иран испытал ракету-носитель "Симорг", способную выводить на орбиту спутники весом до 250 кг.

В нынешний санкционный пакет попали шесть компаний, находящихся под контролем Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG), которая занимает одно из центральных мест в разработке ракетной программы Ирана. Отныне активы этих компаний на территории США заморожены, а гражданам США запрещено вступать с ними в деловые отношения. Санкции коснутся и действующих на территории США иностранных структур в том случае, если они будут контактировать с этими иранскими компаниями.

SHIG уже была внесена в санкционные списки ООН, США и ЕС.