ЕС вновь указал Северной Корее на недопустимость испытаний ракетного оружия, нарушающих резолюции СБ ООН

Запуск баллистической ракеты Северной Кореей грубо нарушает международные обязательства КНДР, предусмотренные в нескольких резолюциях Совета Безопасности ООН, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы ожидаем, что КНДР воздержится от каких-либо дальнейших провокационных действий, которые могли бы увеличить региональную и глобальную напряженность", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу вечером в Брюсселе.

Представитель ЕВС напомнил, что на последнем заседании Совета ЕС по иностранным делам отмечалось, что "такие действия КНДР представляют серьезную угрозу международному миру и безопасности".

В Евросоюзе ожидают, что КНДР безотлагательно и безоговорочно выполнит свои обязательства по всем соответствующим резолюциям СБ ООН и приступит к заслуживающему доверия и содержательному диалогу, направленному на достижение полной, поддающейся проверке и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

"Европейский союз готов поддержать такой процесс, консультируясь с ключевыми партнерами", - отмечается в заявлении.

Представитель ЕВС также сообщил, что глава дипломатии Евросоюза Федерика Могерини обсудит этот вопрос в предстоящие дни с министром иностранных дел Республики Корея и другими международными партнерами, в частности, в кулуарах Регионального форума АСЕАН на уровне министров в Маниле 6 и 7 августа.