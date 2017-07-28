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21:44 28.07.2017

Межконтинентальная баллистическая ракета КНДР пролетела около тысячи километров - Пентагон

Северная Корея запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), она пролетела около 1 тыс. километров, что стало для Пхеньяна вторым запуском МБР, сообщает в пятницу Пентагон.

"По нашей оценке, это была межконтинентальная баллистическая ракета, как мы и ожидали", - сообщил журналистам представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис.

По его словам, эта ракета пролетела примерно тысячу километров, прежде чем упасть в Японское море.

"Мы работаем с нашими межведомственными партнерами для более детального анализа", - отметил он.

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