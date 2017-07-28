События

20:11 28.07.2017

МИД Украины заявил протест российской стороне из-за отправки очередного "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест российской стороне в связи с очередным "гуманитарным конвоем", отправленным на Донбасс 27 июля.

"Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - говорится в комментарии МИД, распространенном в пятницу.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с учетом нарушения российской стороной законодательства Украинского государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста, украинская сторона не дала официального согласия на ввоз "гуманитарного груза".

Как сообщалось, 27 июля утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 67-го, так называемого "гуманитарного конвоя". Колонна "гумконвоя" в составе 21 автомобиля перевозила детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу, сообщала пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В погранведомстве отмечали, что из-за закрытых упаковок груза пограничникам не удалось получить подлинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла 50-60%.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

НАПК: В е-декларациях Климпуш-Цинцадзе и Климкина есть нарушения, у Гройсмана - нет

В Пентагоне зафиксировали ракетный пуск КНДР

На взятке задержан помощник Трояна и представитель "Азова"

ГПУ расследует дела против 46 высокопоставленных чиновников РФ

Полиция провела обыски у заключенных Полтавского СИЗО

ПОСЛЕДНЕЕ

Автомобиль въехал в пешеходов в Хельсинки: один человек погиб

Законодательные инициативы относительно работы интернет-магазинов не будут способствовать детенизации этой сферы

В РФ уверяют, что электрику для Крыма отключила автоматика

В РФ священник угнал с территории храма 4 машины и сдал их на металлолом

Один украинский военный ранен в зоне АТО в пятницу

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА