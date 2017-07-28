МИД Украины заявил протест российской стороне из-за отправки очередного "гумконвоя" на Донбасс

Министерство иностранных дел Украины выразило официальный протест российской стороне в связи с очередным "гуманитарным конвоем", отправленным на Донбасс 27 июля.

"Министерство иностранных дел Украины заявило официальный протест российской стороне в связи с очередным совершением ею международно-правовых деяний против государственного суверенитета и государственной целостности Украины", - говорится в комментарии МИД, распространенном в пятницу.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что с учетом нарушения российской стороной законодательства Украинского государства, сложившейся международной практики, а также условий и модальностей, ранее согласованных между представителями Украины, России и Международного комитета Красного Креста, украинская сторона не дала официального согласия на ввоз "гуманитарного груза".

Как сообщалось, 27 июля утром российская сторона в одностороннем порядке осуществила оформление очередного, 67-го, так называемого "гуманитарного конвоя". Колонна "гумконвоя" в составе 21 автомобиля перевозила детские продуктовые наборы, медикаменты, строительные материалы и художественную литературу, сообщала пресс-служба Госпогранслужбы Украины. В погранведомстве отмечали, что из-за закрытых упаковок груза пограничникам не удалось получить подлинную информацию о его содержании, характере и номенклатуре. Кроме того, загруженность транспортных средств составляла 50-60%.