Законодательные инициативы относительно работы интернет-магазинов не будут способствовать детенизации этой сферы

Законодательные инициативы относительно работы интернет-магазинов не будут способствовать детенизации этой сферы, считает партнер адвокатского объединения "Бауман Кондратюк" Юрий Бауман.

Комментируя агентству "Интерфакс-Украина" законопроект о внесении изменений в закон "О защите прав потребителей" и некоторые законодательные акты Украины относительно мер детенизации деятельности субъектов электронной коммерции" (№6754), он отметил, что "фактически законопроект имеет одну цель: установление административного контроля над рынком электронной коммерции путем предоставления Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей полномочий по привлечению субъектов электронной коммерции к ответственности (административные взыскания – штрафы, блокирование сайтов интернет-магазинов)".

По мнению адвоката, предлагаемые в данном законопроекте механизмы на практике не будут защищать права потребителя.

"Если мы говорим об электронной коммерции то вопрос эффективной защиты прав потребителей, нужно решать через усовершенствование механизмов заключения электронного договора. Потребитель, посещая интернет-магазин, должен получить доступ к простому и понятному договору. На основании положений такого договора потребитель заключает сделку, и, в случае неисполнения продавцом условий сделки, он должен иметь возможность быстро и без проволочек отстоять свои права в суде", - сказал он.

При этом Ю.Бауман отметил, что на практике часто потребитель не может ознакомиться на сайте с правилами работы интернет-магазина, с условиями договора, имеет место размещение продавцами договоров, защищающих, в основном права продавцов и не содержащих обязательных условий договора, направленных на защиту потребителя.

"Судебная практика свидетельствует, что законопроект требует доработки в части упрощения доступа потребителей к электронным договорам - необходимости более жесткого соблюдения продавцами требований законодательства о защите прав потребителей при заключении электронных договоров", - сказал он.

Он также подчеркнул, что законопроект усиливает административное давление на предпринимателей, осуществляющих предоставление/продажу товаров, работ, услуг с помощью интернет-ресурсов.

"К наиболее опасной законодательной инициативе, можно отнести предоставление Госслужбе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей полномочий на принятие решений о приостановлении доступа к веб-сайту интернет-магазина без решения суда", - сказал он.

Юрист отметил, что согласно информации из открытых источников, в 2016 году рынок электронной коммерции в Украине составил порядка 39 млрд грн, а средний чек при покупке в сети составлял до 885 грн.

"Законопроект включает в себя коррупционные риски, ведь согласитесь, как велик соблазн росчерком пера "положить на лопатки" интернет-магазин с миллионными оборотами", - подчеркнул Ю.Бауман.