В РФ уверяют, что электрику для Крыма отключила автоматика

Отключения электроэнергии в Краснодарском крае и оккупированном Крыму в пятницу вызвала сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, сообщил губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев.

"Важное уточнение по блэкауту в Крыму. СМИ со ссылкой на Минэнерго РФ написали, что причина - жара на Кубани. Это не так. Настоящая причина отключения - сработавшая система автоматики на Ставропольской ГРЭС, подстанция "Центральная". Это же отключение оставило без света и несколько районов Краснодарского края. Сейчас линия уже запитана. Наши энергетики восстановили подачу электроэнергии как в Краснодарском крае, так и в Крыму - через энергомост", - написал В.Кондратьев в Twitter.

Между тем, в пресс-службе ПАО "ОГК-2", в составе которой работает Ставропольская ГРЭС, "Интерфаксу" сообщили, что никаких отключений на станции не было, она работает в штатном режиме.

Как сообщалось, централизованное снабжение потребителей окупированного Крыма в 1280 МВт обеспечивается за счет собственной генерации (порядка 195 МВт), генерации мобильных ГТЭС (285 МВт) и перетока мощности со стороны ОЭС Юга по энергомосту (до 800 МВт).

Крым был обесточен в пятницу в 13:55. Дефицит мощности в энергосистеме полуострова составил 1 тыс. МВт.

Как сообщало Минэнерго РФ, аномально высокие температуры воздуха в Юго-Западном энергорайоне Краснодарского края стали причиной аварийного отключения ВЛ - 500 кВ. В результате чего произошло погашение КВЛ 220 кВ, по которым осуществляется электроснабжение Крыма.