События

19:08 28.07.2017

В РФ священник угнал с территории храма 4 машины и сдал их на металлолом

Самарская полиция задержала 57-летнего священнослужителя по подозрению в краже автомобилей, припаркованных на территории храма, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

В конце мая в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104, с 9 мая стоявших на площадке у храма на Революционной улице в Самаре.

Вскоре полиции удалось обнаружить отдельные детали пропавших машин и выйти на след подозреваемого - им оказался служитель религиозной организации, которого потерпевший по знакомству попросил присмотреть за автомобилями.

По версии следствия, вместо этого священнослужитель отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их, а деньги потратил.

В пресс-службе силового ведомства отказались уточнить агентству, в каком храме служит задержанный.

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Интерфакс-Украина
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