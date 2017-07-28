В РФ священник угнал с территории храма 4 машины и сдал их на металлолом

Самарская полиция задержала 57-летнего священнослужителя по подозрению в краже автомобилей, припаркованных на территории храма, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по региону в пятницу.

В конце мая в полицию обратился мужчина и сообщил о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104, с 9 мая стоявших на площадке у храма на Революционной улице в Самаре.

Вскоре полиции удалось обнаружить отдельные детали пропавших машин и выйти на след подозреваемого - им оказался служитель религиозной организации, которого потерпевший по знакомству попросил присмотреть за автомобилями.

По версии следствия, вместо этого священнослужитель отвез все четыре машины на эвакуаторе в пункты приема металлолома, сдал их, а деньги потратил.

В пресс-службе силового ведомства отказались уточнить агентству, в каком храме служит задержанный.