НАПК: В е-декларациях Климпуш-Цинцадзе и Климкина есть нарушения, у Гройсмана - нет

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в пятницу утвердило результаты проверок деклараций премьер-министра Владимира Гройсмана, ряда членов Кабинета министров, народных депутатов и судей. Нарушения зафиксированы у вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе и министра иностранных дел Павла Климкина.

Как сообщает пресс-служба НАПК по итогам заседания в пятницу, в декларациях В.Гройсмана (за 2015 год) и министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового (за 2015 и 2016 годы) нарушения отсутствуют.

В то же время по результатам проверки выявлены нарушения в декларации судьи Высшего административного суда Украины Анатолия Ерёмина: он подал недостоверные сведения на сумму, не превышающую 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. НАПК приняло решение о вынесении предписания в соответствии с пунктом 5 раздела IV "Порядок проведения контроля и полной проверки декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления".

Кроме того, информирует пресс-служба, нарушения выявлены в декларациях И.Климпуш-Цинцадзе (за 2015 год) и П.Климкина (за 2015 год), у председателя Высшего совета правосудия Игоря Бенедисюка (за 2015 год), у народных депутатов Александра Абдуллина (за 2015 год) и Александра Третьякова (за 2016 год).

Пресс-служба НАПК не указывает, какие именно нарушения у названных должностных лиц.