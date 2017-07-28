Один украинский военный ранен в зоне АТО в пятницу

Интенсивность обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований в пятницу остается на прежнем уровне, один украинский военнослужащий получил ранения на Мариупольском направлении, сообщает пресс-центр штаба АТО.

"В зоне АТО в течение сегодняшнего дня интенсивность обстрелов украинских позиций со стороны российско-террористических группировок не уменьшилась. Утром боевики из гранатометов и стрелкового оружия били по нашему опорному пункту неподалеку Марьинки на Мариупольском направлении. В результате обстрела один наш военный получил ранения", - говорится в сводке пресс-центра (по состоянию на 18.00 пятницы) на странице в Facebook.

Около 8.00 из вооружения БМП боевики открывали огонь по Талаковке. Также под минометным вражеским огнем оказались украинские позиции в Гнутово.

На Луганском направлении боевики применяли миномет в районе Новотошковского.

На Донецком направлении в течение часа НВФ били из минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским бойцам в Каменке.

В штабе подчеркнули: "За последние недели враг успел понять, что силы АТО не только обороняются, но и способны дать адекватный отпор на обстрелы. Например, по нашим оперативным данным, только за минувшие сутки погибли по меньшей мере 7 боевиков, еще 8 получили ранения. Точные огневые ответы украинской армии заставили боевиков срочно укреплять позиции, обсуждая также защиту от воздушных ударов".